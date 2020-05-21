Умер ветеран Великой Отечественной и войны в Корее летчик Крамаренко

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Летчик-ас Сергей Крамаренко, сражавшийся на фронтах Великой Отечественной войны и в Корее, умер на 98-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил в четверг глава Клуба Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров Ордера Славы Москвы и Московской области генерал-полковник Николай Антошкин.

"Скончался Герой Советского Союза Сергей Макарович Крамаренко. Он был активным участником ветеранского движения", - сказал Антошкин.

Крамаренко родился 10 апреля 1923 года в селе Калиновка Роменского района Сумской области. В 1940 году поступил в Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе. В марте 1941 года был призван в армию, окончил Борисоглебское военное авиационное училище летчиков в июле 1942 года, после чего был направлен в 1-й запасной истребительный авиационный полк. С августа 1942 был летчиком 523-го истребительного авиационного полка 1-й воздушной армии Западного фронта. За время Великой Отечественной войны выполнил 52 боевых вылета.

С апреля 1951 года участвовал в боевых действиях в Корее. За 11 месяцев боев выполнил 104 боевых вылета, провел 42 воздушных боя, одержал 13 личных побед. Указом Президиума Верховного Совета СССР капитану Крамаренко было присвоено звание Героя Советского Союза. Уволился в запас в 1981 году.