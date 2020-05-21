Подлодка "Князь Владимир" завершила контрольные испытания в Белом море

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" завершил контрольные испытания в Белом море и прибыл в Северодвинск. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Северного флота.

"Крейсер действовал в Белом море с 12 мая. Его контрольные испытания проводились сначала в надводном, а затем в подводном положении", - уточнили на флоте.

В пресс-службе отметили, что поисково-спасательное обеспечение испытаний осуществляли буксиры Беломорской военно-морской базы и спасательное судно "Михаил Рудницкий".

"Прием корабля в боевой состав Военно-морского флота планируется осуществить после оценки результатов контрольного выхода", - уточнили в пресс-службе, отметив, что основную часть испытаний, в том числе ракетные и подводные торпедные стрельбы, "Князь Владимир" прошел в конце 2019 года.

Ранее источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что акт приема-передачи флоту первого модернизированного атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" будет подписан 25 мая, а церемония подъема Андреевского флага, означающая ввод корабля в боевой состав флота, планируется в середине июня.

"Князь Владимир" является головным кораблем усовершенствованного проекта 955А - "Борей-А" - атомных подводных лодок 4-го поколения. Субмарины проектов 955 и 955А разработаны ЦКБ морской техники "Рубин" (входит в ОСК). Каждая из них несет 16 баллистических ракет "Булава". По данным Минобороны, подлодки улучшенного проекта должны иметь меньшую шумность, лучшие системы маневрирования и удержания на глубине, а также усовершенствованную систему управления оружием.