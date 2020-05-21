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Военные построят в Дагестане три госпиталя к 30 июня

В общей сложности госпитали смогут вместить 200 человек

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Военные построят до 30 июня три госпиталя в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте, рассчитанные в общей сложности на 200 мест. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны России.

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"По результатам работы места для строительства медицинских центров в Республике Дагестан определены в городах Каспийск, Дербент и Хасавюрт. Три многофункциональных медицинских центра общей численностью на 200 койко-мест с современным медицинским оборудованием будут построены Минобороны России на территории Республики Дагестан до 30 июня 2020 года ", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводится согласование проектной документации и сметной стоимости объектов нового строительства.

Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны с учетом успешного опыта по строительству многофункциональных медицинских центров в других регионах оперативно развернуть строительство многопрофильного медицинского центра в Дагестане не менее чем на 200 мест. Путин добавил, что такой центр в дальнейшем должен быть передан региону и в полной мере использован для укрепления системы здравоохранения Дагестана.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДагестанПандемия коронавируса нового типа
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