Еще два полка Барнаульского соединения РВСН получат "Ярсы" в 2020 году

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Барнаульское соединение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) продолжит в нынешнем году перевооружение на современные подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс". Об этом сообщил начальник отдела боевой подготовки РВСН полковник Виктор Фотюк в опубликованном в пятницу интервью газете "Красная звезда".

"В этом году будут перевооружены на ракетный комплекс "Ярс" еще два ракетных полка мобильного базирования Барнаульского соединения", - сказал он.

Фотюк также отметил, что в декабре 2019 года на боевое дежурство заступил первый полк Барнаульского соединения в Алтайском крае, оснащенный "Ярсами", а также еще один такой полк в Иркутском ракетном соединении.

Мобильные соединения РВСН до конца года будут полностью обеспечены тренажерами ракетных комплексов "Ярс". "До конца текущего года мобильные соединения РВСН будут полностью укомплектованы уникальными, не имеющими аналогов тренажерами для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок ракетного комплекса "Ярс". Также в каждый ракетный полк будут поставлены учебно-тренировочные средства для освоения вспомогательных машин", - сказал Фотюк.

По словам Фотюка, программное обеспечение и состав информации новейших тренажеров идентичны тем, которыми оснащены реальные боевые машины. Это позволяет моделировать динамику движения машин в любых экстремальных условиях с учетом рельефа местности, различных дорожных покрытий и препятствий.

С помощью тренажеров можно проводить оценку уровня обученности личного состава при проведении контрольных занятий и в ходе проверок войск.

PC-24 "Ярс" - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Разработан Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Юрия Соломонова. Является модификацией ракеты комплекса "Тополь-М".

Ракетные соединения РВСН по всей стране активно перевооружаются на него с 2009 года. Дальность комплекса составляет около 11-12 тыс. км. По сравнению с ракетным комплексом "Тополь-М" РС-24 имеет сокращенный активный участок траектории и оборудована новыми средствами преодоления противоракетной обороны. В эту ракету конструкторы заложили характеристики, которые делают ее неуязвимой на всех этапах полета - от старта до поражения цели.