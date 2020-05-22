Российские РЛС сопровождали 24 самолета и шесть беспилотников, ведущих разведку у границ

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российские РЛС за прошедшую неделю брали на сопровождение 30 летательных аппаратов иностранных государств, осуществляющих разведку у границ РФ. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 24 самолета-разведчика и шесть беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Все полеты летательных аппаратов проходили под контролем российских РЛС.

"Из состава дежурных по ПВО сил выполнено с целью недопущения нарушения госграницы РФ два подъема истребителей. Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - говорится в издании.

Минобороны отмечает, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 185 летных смен на 57 аэродромах.