Военные развернут в этом году над Арктикой Знамя Победы - "Красная звезда"

ТАСС, 22 мая. Военнослужащие Северного флота во время очередного арктического похода в этом году развернут над Арктикой Знамя Победы в ознаменование 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Об этом сообщил заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев в интервью газете "Красная Звезда".

"В нынешнем году, когда наша страна отмечает 75-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны, а человечество - Второй мировой войны, мы развернем над Арктикой Знамя Победы. Мы возьмем с собой в поход его копию. И все высадки морского десанта на необорудованное арктическое побережье континента и островов в морях Северного Ледовитого океана будут проходить под знаменем, которое 75 лет назад было развернуто над поверженным рейхстагом", - сказал Голубев.

По его словам, Знамя Победы также будут поднимать в различных отдаленных уголках российской Арктики по всему маршруту похода, в ходе проведения тактических учений на побережье полуострова Таймыр, Новосибирских островов, Якутии и Чукотки.

Голубев уточнил, что в очередном арктическом походе традиционно примут участие большие десантные корабли и большой противолодочный корабль Кольской флотилии разнородных сил, суда обеспечения вспомогательного флота и управления поисковых и аварийно-спасательных работ, а также личный состав морской пехоты и арктической бригады.

"Хочу подчеркнуть, что все наши учения в арктической зоне носят исключительно оборонительный характер. Продолжим мы и начатую совместно с Русским географическим обществом исследовательскую деятельность по изучению истории освоения русской Арктики и морей Северного Ледовитого океана", - отметил Голубев.