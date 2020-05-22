Источник: Минобороны подписало контракт на два вертолетоносца

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Минобороны подписало с керченским судостроительным заводом "Залив" контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) на общую сумму около 100 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Контракт подписан, его общая стоимость - около 100 млрд рублей. Закладка кораблей должна состояться в ближайшие недели", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением информации о контракте. В пресс-службе завода "Залив" сообщили ТАСС, что предприятие технически готово построить вертолетоносцы в интересах ВМФ России, но отметили, что не имеют информации о сделке и сроках закладки кораблей.

Как сообщали ранее источники ТАСС в судостроительной отрасли, водоизмещение кораблей нового для отечественного флота класса составит 25 тыс. тонн, максимальная длина - около 220 метров. Один российский УДК будет нести на борту более 20 тяжелых вертолетов, получит доковую камеру для десантных катеров и сможет перевозить до 900 морских пехотинцев.

Универсальные десантные корабли, также называемые вертолетоносцами, способны нести группировку тяжелых вертолетов различного назначения, перевозить от нескольких сотен до 1 тыс. морских пехотинцев; они оснащены доком для катеров, транспортируют бронетехнику. Корабли этого класса ранее в РФ, а до этого в СССР не строились.