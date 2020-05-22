Российские войска получили первую партию артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Первая партия новейшего артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ" поставлена Вооруженным силам РФ. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Ростеха.
"Это первая поставка межвидового артиллерийского комплекса "Коалиция-СВ" в войска. Основа его огневой мощи - пушка калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем", - сказали в госкорпорации.
В пресс-службе подчеркнули, что по своим основным тактико-техническим характеристикам - скорострельности, дальности, точности стрельбы - "Коалиция-СВ" превосходит современные отечественные и зарубежные аналоги.
Комплекс "Коалиция-СВ"
Комплекс предназначен для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования манерам резервов противника в глубине его обороны.
Одной из главных его особенностей является возможность дистанционного управления стрельбой, точность которой обеспечивает система автоматизированного управления процессами наведения оружия, выбора цели и навигации.
Также в комплект вооружения "Коалиции" входит дистанционно-управляемая установка с пулеметом "Корд".
Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе "Уралвагонзавода", испытания новейшего самоходного артиллерийского орудия "Коалиция-СВ" завершатся в 2022 году.