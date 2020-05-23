Во Владивостоке встретили буксир ТОФ, погрузивший аппарат "Витязь-Д" в Марианскую впадину

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая. /ТАСС/. Буксир Тихоокеанского флота (ТОФ) "Фотий Крылов" прибыл во Владивосток после экспедиции, во время которой он погрузил подводный аппарат "Витязь-Д" на дно Марианской впадины, сообщает в субботу пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ.

Глубоководный беспилотник "Витязь" стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим самой глубокой точки Мирового океана. Это произошло 8 мая в 22:34 по московскому времени.

"Во Владивостоке прошла торжественная церемония встречи из дальнего похода спасательного буксира (СБС) Тихоокеанского флота "Фотий Крылов". Главной задачей экспедиции, которая работала на борту буксира, стало проведение демонстрационного эксперимента по погружению на дно Марианской впадины автономного необитаемого подводного аппарата "Витязь-Д". Также в ходе экспедиции в акваториях Японского и Филлипинского морей произведены испытательные погружения аппарата на глубины 2 400 и 5 200 м", - говорится в сообщении.

В честь возвращения экспедиции из дальнего похода на причале в районе Корабельной набережной прошло общее построение экипажей соединения кораблей ТОФ, экипажа "Фотия Крылова" и специалистов, обеспечивавших рекордное погружение. Заместитель командующего Тихоокеанским флотом вручил экипажу буксира торт, специально изготовленный в форме аппарата "Витязь".

От имени командования Тихоокеанского флота присутствующих поприветствовал и поздравил заместитель командующего флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королев. По информации пресс-службы, он назвал миссию аппарата "Витязь-Д" историческим событием, которое открывает большие перспективы по дальнейшему исследованию Мирового океана. По его словам, "Витязь" станет перспективной платформой на базе которой будет разработана целая серия глубоководных аппаратов, полезных, в том числе и для ВМФ.

"Витязь" является частью комплекса сверхглубоководного погружения, работа над которым ведется с сентября 2017 года. В его состав входят автономный необитаемый аппарат, глубоководная донная станция и аппаратура пункта управления. Корабельное оборудование комплекса обеспечивает информационный обмен судна-носителя с подводным аппаратом и донной станцией в режиме реального времени по гидроакустическому каналу. Комплекс полностью состоит из комплектующих отечественного производства.