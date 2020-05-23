Дальние противолодочные самолеты Ту-142МЗ ТОФ выполнили 12-часовой полет над Тихим океаном

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Два дальних противолодочных самолета Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили двенадцатичасовой полет над нейтральными водами Тихого океана. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ТОФ.

"Продолжительность полета составила около 12 часов. За это время самолеты преодолели маршрут протяженностью 9000 км", - сообщили на флоте.

В пресс-службе подчеркнули, что полет проводился в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.