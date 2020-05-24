В Петербурге отметили 120-летие спуска на воду крейсера "Аврора"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Торжественное построение экипажа и награждение офицеров состоялось в Санкт-Петербурге на "Авроре" по случаю празднования 120-й годовщины спуска крейсера на воду. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"В ознаменование юбилея на "Авроре" состоялось торжественное построение экипажа в парадной форме, церемония подъема Государственного Флага Российской Федерации и Военно-Морского Флага, а также флагов расцвечивания. Командир крейсера капитан 2-го ранга Юрий Шишкарев наградил офицеров, мичманов и матросов корабля, достигших особых успехов в боевой подготовке", - говорится в сообщении.

Кроме того, командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев направил поздравление экипажу корабля, в котором отметил его заслуги в сохранении исторической памяти. Он также выразил надежду, что экипаж поздравит ветеранов на борту крейсера после снятия ограничительных мер.

Ранее Шишкарев сообщал, что к памятной дате выпущена юбилейная медаль. Первоначально ее планировали вручить ветеранам, проходившим службу на крейсере, 24 мая, но церемонию отложили из-за пандемии коронавируса. Она может состояться в День Военно-морского флота, который будет отмечаться 26 июля, если к тому моменту будут сняты ограничительные меры.

О крейсере

Крейсер "Аврора" был заложен на судоверфи "Новое адмиралтейство" (ныне - "Адмиралтейские верфи", Санкт-Петербург) 4 июня 1897 года, спущен на воду 24 мая 1900 года и достраивался на плаву в течение трех лет из-за необходимости устранения конструктивных недостатков. Свое боевое крещение "Аврора" получила во время русско-японской войны, крейсер был одним из двух русских кораблей, уцелевших в Цусимском сражении в мае 1905 года.

"Аврора" - один из символов Октябрьской революции 1917 года. Считается, что холостой выстрел с палубы корабля 7 ноября (25 октября по старому стилю) стал сигналом к захвату большевиками Зимнего дворца. В настоящее время крейсер находится на вечной стоянке на Петроградской набережной в Санкт-Петербурге. При этом он входит в состав Балтийского флота и является филиалом Центрального военно-морского музея. Крейсер имеет статус корабля номер один ВМФ России.