Более 20 роботов разминирования "Уран-6" поступят в инженерные войска в 2020 году

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Более 20 модернизированных робототехнических комплексов "Уран-6" поступят в подразделения инженерных войск в 2020 году в рамках гособоронзаказа, сообщает Минобороны.

"К концу 2020 года в инженерные войска спланировано к поставке 22 модернизированных многофункциональных робототехнических комплекса разминирования "Уран-6", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, согласно гособоронзаказу, предприятие промышленности уже передало на базу хранения в Подмосковье 12 модернизированных комплексов, которые будут направлены в соединения и подразделения инженерных войск Западного и Южного военных округов.

В состав модернизированного многофункционального робототехнического комплекса разминирования "Уран-6" входит четырехосный "КамАЗ" (для транспортировки "робота-сапера"), оборудованный специальной платформой с системой "Мультилифт". Конструкция платформы в разы сокращает время подготовки комплекса к работе и занимает порядка трех-четырех минут.

"Уран-6" предназначен для проделывания проходов в противопехотных минных полях и сплошной очистки местности от взрывоопасных предметов в режиме дистанционного управления. Дальность нахождения оператора в ходе управления робототехническим комплексом составляет до километра. Комплекс позволяет исключить непосредственное участие военнослужащего в ходе выполнения задач, связанных с риском для жизни, а также с достаточной степенью надежности обеспечить сплошное разминирование местности от взрывоопасных предметов, что существенно повышает возможности инженерных подразделений.