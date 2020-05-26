Самоходный миномет на базе бронеавтомобиля "Тигр" прошел заводские испытания

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Самоходный миномет МЗ-204 "Горец", разрабатываемый на базе многоцелевого колесного бронеавтомобиля "Тигр", прошел заводские испытания. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ООО "Военно-промышленная компания" ("ВПК"), выпускающего "Тигр", Александр Красовицкий.

"Данный проект ["Горец"] находится в стадии изучения результатов заводских испытаний опытного образца специалистами силовых ведомств", - проинформировал Красовицкий, отметив, что работа по созданию "Горца" велась в инициативном порядке.

Как отметил глава "ВПК", самоходный миномет МЗ-204 "Горец" представляет собой бронеавтомобиль "Тигр" с установленной на корме машины 120-мм артиллерийской системой с электроприводами наведения по углу возвышения и по азимуту. "Главным преимуществом данной разработки перед зарубежными аналогами является нахождение боевого расчета системы внутри бронированного корпуса "Тигра" при стрельбе", - сказал Красовицкий.

По его словам, "Горец" работает в полностью автоматизированном режиме и может получать данные целеуказания от беспилотных летательных аппаратов. "Обстановка, данные о целях отображаются на цветном многофункциональном ЖК-мониторе командира расчета", - добавил Красовицкий.

Глава "ВПК" подчеркнул, что "Горец" может применять корректируемые боеприпасы, в частности 120-мм высокоточную управляемую мину "Грань".