Шойгу: пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в BС РФ был пройден в апреле

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы России прошли пик заболеваемости коронавирусной инфекцией во второй половине апреля. Об этом во вторник доложил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину по видеосвязи из Национального центра управления обороной.

"Пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в вooруженных силах преодолен во второй половине апреля. К началу июня в вооруженных силах обстановка войдет в состояние плановой", - сказал министр.

Он уточнил, что всего с начала марта в армии были инфицированы 5,5 тыс. человек, на сегодняшний день вылечены и выписаны 3,5 тыс.

Боеспособность ВС РФ

По словам Шойгу, пандемия не повлияла на боеспособность Вооруженных сил России. "Вооруженные силы в условиях новых вызовов, связанных с распространением коронавирусной инфекции, не допустили снижения боеспособности и продолжают выполнение плановых мероприятий учебно-боевой деятельности. В целом ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, не оказала существенного влияния на деятельность вооруженных сил", - сказал министр.

В частности, стратегические ядерные силы поддерживаются на уровне, гарантирующем стратегическое сдерживание. "После ваших команд для того, чтобы уже передать нам на вооружение новую технику, это касалось и подводного флота, и надводного флота, все меры выполнены, испытания идут планово. Надеюсь, что в обозначенные сроки мы эту технику получим", - отметил министр.

Дальняя авиация продолжает патрулирование вблизи границ РФ. "Здесь также у нас появилась модернизированная техника - самолеты Ту-22, это фактически новые самолеты. <...> Сейчас она у нас в массовом порядке модернизируется на казанских заводах", - сказал Шойгу.

В настоящее время в море находятся 57 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 30 в дальней морской зоне. "Российская группировка войск в Сирии продолжает выполнять миротворческие и гуманитарные задачи", - подчеркнул Шойгу.

Боевая подготовка

По словам Шойгу, план подготовки войск в зимнем периоде обучения выполнен практически в полном объеме. "На июнь - август перенесена только незначительная часть мероприятий, она касается совместных учений с нашими зарубежными коллегами, то есть те учения, которые должны были быть за рубежом, мы их перенесли на июнь - август", - добавил министр.

Он также сообщил, что без срывов идет призывная кампания. С 20 мая началась отправка призывников в войска с соблюдением всех проитвоэпидемических мер.

В ходе летнего периода обучения, который начнется в войсках с 1 июня, планируется провести более 3 600 мероприятий боевой учебы, главным из которых станут стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020". Кроме того, министр напомнил, что в конце августа планируется провести Международный военно-технический форум "Армия-2020" и Армейские международные игры.

Шойгу отметил, что основное внимание будет уделено подготовке к учениям "Кавказ-2020", к участию в которых, как и в случае с подобными маневрами в прошлом и в позапрошлом годах, планируется привлечь группировки из шести стран, в том числе государств - членов ШОС и ОДКБ.

Дезинфиция предприятий ОПК

Войска радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты провели дезинфекцию объектов на 200 предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), доложил министр обороны.

"С 15 апреля войска РХБ защиты провели дезинфекцию объектов на 200 предприятиях ОПК. <...> Войсками РХБ защиты дезинфицировано 95 тыс. 243 объекта общей площадью 22 млн кв. метров, 157 воздушных судов и более 18 тыс. единиц транспорта", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что в соответствии с поручениями президента министерство обороны оказало помощь Италии, Сербии, Боснии и Герцеговине в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По его словам, после окончания работы и возвращения в Россию военнослужащие проходят карантин.

"В общей сложности, это еще одно вообще поручение - поддержать и министерство здравоохранения и министерство промышленности, военно-транспортной авиацией выполнено 134 рейса и переброшено свыше 2,5 тыс. тонн грузов в интересах федеральных органов исполнительной власти, министерств, ведомств и субъектов РФ", - добавил министр.

Новейшие образцы вооружения

ВС РФ с начала 2020 года получили более 750 образцов новейшего и модернизированного вооружения и военной техники, сообщил Шойгу. "С начала года войска получили более 750 образцов новейшего и модернизированного вооружения - это 58 самолетов и вертолетов, более 40 боевых бронированных машин, свыше 500 многоцелевых автомобилей, а также 75 комплексов с беспилотными летательными аппаратами", - сказал министр.

Шойгу подчеркнул, что в условиях ограничительных мер по противодействию коронавирусу сейчас задействовано 72% производственных мощностей предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Выполнение гособоронзаказа

Минобороны уверено, что гособоронзаказ будет выполнен, несмотря на пандемию коронавируса. "На сегодняшний день хочу доложить, что из 1 013 предприятий оборонно-промышленного комплекса, головных предприятий работает 990, из этих 990 - 896 предприятий, на которых выходит более 90% персонала", - сказал Шойгу.

Министр отметил, что "фактически по всем направлениям, где у нас была, возможно, настороженность по невыполнению гособоронзаказа, все эти направления у нас подтянуты".

Испытания новой техники для ВМФ

Испытания новой техники для подводного и надводного флота идут планово после обращения Минобороны к президенту, доложил Шойгу.

Министр отметил, что ядерная триада поддерживается на уровне, позволяющем гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание. "После ваших команд, я имею в виду испытания для того, чтобы передать нам на вооружение новую технику, это касалось и подводного флота и надводного флота, все меры выполнены, испытания идут планово", - сказал Шойгу.

Министр обороны также выразил надежду на то, что флот эту технику получит в обозначенные сроки.

Ранее пресс-служба Северного флота сообщила о завершении контрольных испытаний в Белом море ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Князь Владимир". Он действовал в Белом море с 12 мая. Контрольные испытания проводились сначала в надводном, а затем в подводном положении.