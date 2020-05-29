Боевые внедорожники-трансформеры. Какими автомашинами оснащены армии мира

Основными современными тенденциями развития военной автомобильной техники являются модульность конструкции, повышение универсальности применения и защищенности. Наиболее популярными и востребованными на рынке являются военные автомашины с колесными формулами 8х8 и 6х6. Они применяются как в качестве автомобилей для перевозки грузов и транспортировки личного состава, так и в качестве шасси для монтажа различных специальных средств.

Спецпроект на тему "Тигр"-трансформер ТАСС рассказывает об армейском бронированном внедорожнике и его основных модификациях

С начала 2010-х годов импульс развития получил мировой рынок тактических полноприводных грузовых автомобилей с колесной формулой 4х4: данные машины зачастую используются в ходе военных и миротворческих операций с низкой интенсивностью действий (low-intensity operations), где не требуется развертывание тяжелых грузовых машин. Практически все современные производители применяют шасси модульного типа с максимально возможным уровнем унификации, что позволяет снизить стоимость производства и технического обслуживания. В ряде случаев используются прошедшие сертификацию коммерческие компоненты, доступные для прямых закупок, типа COTS (Commercial Off-the-Shelf) для упрощения технического обслуживания и поставок запасных частей. Практически все современные военные автомобили предлагаются в двух комплектациях — как с ручной, так и с автоматической коробкой передач.

' Минобороны России'

Боевые действия в Ираке и Афганистане показали уязвимость автомобильной техники и слабую защищенность от современных типов угроз. После чего именно это стали совершенствовать в разработке новых модификаций. В настоящее время практически все западноевропейские и американские военные автомобили с колесными формулами 8х8 и 6х6 оснащаются усиленными компонентами ходовой части и бронированной кабиной, способной выдержать подрыв малогабаритного взрывного устройства или попадание пуль со стальным сердечником калибров 5,56–7,62 мм. В кабину также, как правило, устанавливаются антитравматические кресла, способные смягчить воздействие взрывной волны. В связи с резким ростом количества локальных конфликтов в конце 1980-х — начале 1990-х годов ведущие производители военной техники начали создавать автомобили типа MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected), которые, как правило, представляли собой тяжелые грузовые автомобили с колесной формулой 8х8, оснащенные комбинированным многослойным бронированием и предназначенные для перевозки личного состав в условиях конфликта. Ахиллесовой пятой данного типа техники стала достаточно низкая грузоподъемность, которая по меньшей мере в три-четыре образца уступала обычным грузовым автомобилям, повышенный расход горюче-смазочных материалов и существенные расходы на транспортировку на театр боевых действий.

Описание Автомобиль типа MRAP Вооруженных сил США © U.S. Army/Capt. Brian Harris/Public Domain via DVIDS

Показательно, что после объявления в 2014 году о сокращении американского военного присутствия в Ираке и Афганистане Министерство обороны США начало массовую распродажу и даже безвозмездную передачу порядка 30 тыс. различных бронеавтомобилей класса MRAP, так как зачастую стоимость новых машин была ниже (!) логистических затрат на обратную транспортировку и необходимое техническое обслуживание. Более того, даже при нахождении в зоне боевых действий грузовому автомобилю не всегда требуется усиленное бронирование, способное выдержать подрыв осколочно-фугасного снаряда калибра 152–155 мм. Вместе с тем актуальные военные конфликты показали уязвимость автомобильной техники, поэтому в настоящее время крупнейшие производители этих машин ищут оптимальной баланс между грузоподъемностью, защищенностью и универсальностью применения. Отдельно необходимо подчеркнуть развитие в последнее десятилетие многоцелевых легкобронированных автомобилей (так называемых тактических внедорожников). Вооруженные силы практически всех стран мира закупают и широко применяют этот тип военной автомобильной техники для перевозки малогабаритных грузов и транспортировки до восьми-десяти человек. Первоначально данные внедорожники представляли собой бронеавтомобили с увеличенным объемом корпуса, однако в настоящее время ведутся попытки создания образцов с усиленным бронированием, соответствующим нижним пределам требований к автомобильной технике класса MRAP.

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Военный грузовик по-прежнему продолжает оставаться востребованным — именно он выполняет задачи по поддержанию транспортной и снабженческой инфраструктуры, без которых немыслимо существование вооруженных сил. Более того, он относится к тем многофункциональным типам техники, которые могут применяться при решении гражданских задач. Например, в ходе борьбы с пандемией коронавируса нового типа (COVID-19) армейские грузовики ряда вооруженных сил стран Европы широко задействуются для транспортировки людей и грузов. В развитии мировой военной автомобильной техники можно выделить три основные тенденции — повышение защищенности, улучшение показателей многофункциональности и максимально широкое применение коммерческих комплектующих. Существующие образцы максимально унифицируются — как правило, создается семейство шасси, которое конфигурируется под необходимые задачи. Предполагается, что данные направления развития останутся актуальными и в ближайшие годы. США Основными грузовыми автомобилями Вооруженных сил США являются машины FMTV (Family of Medium Tactical Vehicles) с колесной формулой 6х6 и HEMTT (Heavy Expanded Mobility Tactical Truck) с колесной формулой 8х8, которые выпускаются американской корпорацией Oshkosh Defense. FMTV предлагается в десяти различных конфигурациях — от многоцелевого шасси грузоподъемностью 2,5 т до десятитонного самосвала. Большая часть модификаций машины — грузовая с полезной нагрузкой порядка 5 т. Примечательно, что все модификации автомобиля оснащаются легкобронированной кабиной.

Описание Разгрузка машин типа FMTV © Pfc. Sung Eun Kim/Public Domain via DVIDS

Для перевозок более массивных грузов американская армия применяет автомобиль HEMMT, грузоподъемность наиболее современной модификации (HEMTT A4) которого в транспортном варианте составляет 13,5 т. Так же, как и FMTV, он оснащается легкобронированной кабиной. На базе HEMTT выполнен широкий спектр американских машин снабжения — от топливозаправщика до мобильной электростанции для снабжения энергией аэродромов и полевых госпиталей. В сегменте многоцелевых автомобилей с колесной формулой 4х4 основным американским образцом является бронированный JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) производства Oshkosh, предназначенный для замены известного армейского внедорожника Hummer.

Описание Бронеавтомобиль JLTV © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Данная машина уже поставляется как ВС США, так и на экспорт (в частности, в Черногорию и Литву). Однако надежность ее и соотношение массы и полезной нагрузки вызывали неоднократные нарекания, чего в случае с FMTV и HEMTT, которые активно применяются в ходе различных операций более 15 лет, замечено в массовом порядке не было. Италия Армия страны оснащается грузовыми автомобилями производства компании Iveco Defence Vehicles (IDV). В частности, наиболее современным и популярным образцом является Iveco Trakker, поставляющийся в трех конфигурациях (с колесными формулами 4х4, 6х6 и 8х8 соответственно) и двух вариантах (грузовой автомобиль и тягач). Примечательно, что используются модификации как с легкобронированной, так и с обычной кабиной. Грузоподъемность Trakker составляет порядка 20 т. Особенностью семейства является широкое применение компонентов коммерческих грузовиков Iveco. Итальянские военные грузовики широко представлены на рынке: например, в феврале Румыния закупила 942 военные грузовые машины общей стоимостью 216 млн евро.

Описание Грузовой автомобиль Trakker © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Вооруженные силы Италии также широко применяют легкобронированный внедорожник LMV (Light Multirole Vehicle) с колесной формулой 4х4. В базовой конфигурации его масса составляет 7,1 т, а грузоподъемность — порядка 1 т. В настоящее время разработано второе поколение LMV, которое отличается увеличенными показателями массы и полезной нагрузки (8,1 т и 1,5 т соответственно). Согласно сообщениям компании Iveco, грузовая техника разработки концерна применялась в ходе борьбы с пандемией COVID-19. Франция Вооруженные силы оснащаются грузовыми автомобилями VLRA и Armis производства компании Arquus (бывшая Renault Trucks Defense), при этом наиболее распространенной платформой является VLRA. Наиболее современная версия машины поставляется в двух конфигурациях — 4х4 и 6х6, при этом ее грузоподъемность составляет порядка 10 т, а масса самой машины — 12–17 т.

Описание Президент Франции Эмманюэль Макрон и начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр на автомобиле VLRA во время парада в честь Дня взятия Бастилии, 14 июля 2019 года © EPA-EFE/LUDOVIC MARIN / POOL

Armis является наиболее современным французским военным грузовиком — к настоящему времени вооруженным силам страны поставлено порядка 250 таких машин, которые в основном применяются для снабжения самоходной артиллерии. При снаряженной массе 9 т она способна перевозить полезную нагрузку порядка 12 т. Согласно данным компании, грузовик Armis поставлен ряду азиатских и ближневосточных стран. Также французская армия активно применяет и легкие бронеавтомобили с колесной формулой 4х4 семейства Sherpa — в начале мая Arquus сообщила о выпуске тысячной машины этого семейства. В грузовой версии бронеавтомобиль массой 11–12 т (в зависимости от конфигурации) способен перевозить 4 т груза.

Описание Грузовой автомобиль Sherpa Medium © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Примечательно, что Франция использует множество наработок в сфере грузовых автомобилей для проектирования новейшей колесной бронетехники. Так, колесный бронетранспортер Griffon, который составит основу парка бронетехники поддержки пехоты по программе Scorpion, интегрирует целый ряд таких наработок, в частности в сфере тяжелых колесных шасси. Германия Вооруженные силы Германии (бундесвер) применяют армейские грузовые автомобили Rheinmetall MAN производства консорциума двух немецких компаний, Rheinmetall Defence и MAN. Наиболее популярными являются грузовики семейства HX, которые поставляются в четырех конфигурациях (в частности, с колесными формулами 4х4, 6х6, 8х8 и 10х10). Максимальная грузоподъемность этих машин составляет 15–17 т, они также применяются в качестве шасси для различных систем вооружения. Бундесвер также использует более легкие грузовики семейства SX (поставляются в конфигурациях 4х4, 6х6 и 8х8) грузоподъемностью 6–10 т (производство этих машин на данный момент приостановлено). Примечательно, что оба семейства поставляются как с бронированной, так и с обычной кабиной. В конструкции военных грузовых автомобилей Rheinmetall MAN HX широко применяются комплектующие коммерческих грузовиков серии MAN TG.

Описание Грузовой автомобиль семейства HX © Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH (RMMV)/CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Эти немецкие военные грузовики широко экспортируются — они состоят на вооружении армий Австралии, Австрии, Великобритании, Дании, Венгрии, Ирландии, Норвегии, Швеции и Словакии. Бундесвер нечасто применяет легкие бронеавтомобили с колесной формулой 4х4 для перевозки грузов. Парк немецкой техники данной категории в основном представлен бронеавтомобилями класса MRAP Dingo 2 и Dingo 2 HD разработки немецкой компании KMW (Krauss-Maffei Wegmann, входит в немецко-французский концерн KNDS). В основном Dingo 2 используются для перевозки личного состава в горячих точках.

Описание Бронеавтомобиль Dingo 2 © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Россия Так же, как и в зарубежных армиях, в российской автомобили являются самым массовым транспортным средством — используются во всех видах и родах Вооруженных сил РФ. Причем в каждой воинской части имеется некоторое количество машин различных классов. Доля современных автомобилей в войсках составляет на сегодняшний день почти 90%. Минобороны широко применяет грузовики — "КамАЗ-Мустанг" (в частности, "КамАЗ-4350", "КамАЗ-5350" и "КамАЗ-6350") и "Урал-4320" (в том числе "Урал-Мотовоз"). Грузовики и шасси ураловской линейки начали выпускать еще в 1977 году и производят по настоящее время в существенно модернизированном виде.

Описание Бортовой тягач "КамАЗ-6350" © Антон Новодережкин/ТАСС

Регулярно военными испытываются и новые образцы. Так, в ходе второй арктической экспедиции оборонного ведомства, прошедшей в феврале 2016 года, испытаниям подверглись новые грузовики "КамАЗ-53501ХЛ", "Урал-63706" "Торнадо-У" с бронированной кабиной, "Мотовоз-М" и "Урал-Next" с колесной формулой 6х6. Тогда были проведены десятки исследований более чем по 30 показателям, обеспечивающим надежную эксплуатацию военной техники в арктических условиях. Общий километраж в ходе испытаний составил более 6 тыс. км.

Описание Бортовой автомобиль "Урал-Next" © Станислав Красильников/ТАСС

Отдельно необходимо отметить развитие в наших войсках сегмента легких бронеавтомобилей с колесной формулой 4х4, которые постепенно заменяют легендарный УАЗ-469 (в простонародье — "уазик") при выполнении задач по транспортировке как личного состава, так и грузов. Вплоть до начала 2000-х годов в российской армии не была распространена техника данного класса, а автопарк был представлен, как правило, средними и тяжелыми грузовыми автомобилями. В настоящее время Вооруженные силы РФ активно получают легкие многоцелевые бронеавтомобили повышенной проходимости "Тигр". Как сообщил ТАСС генеральный директор Военно-промышленной компании (ВПК), производящей эту технику, всего с начала серийного производства (с 2005 года) российским и иностранным заказчикам было поставлено более 2 тыс. данных бронемашин в различном исполнении.

' ТАСС/Ruptly'

В настоящее время в семейство бронеавтомобилей "Тигр" входит автомобиль многоцелевого назначения "Тигр-М", автомобиль специального назначения "Тигр-М СпН", автомобильное бронированное шасси "Тигр" и специальная бронированная машина (СБМ) "Тигр".

Описание Специальная бронированная машина (СБМ) "Тигр" © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Кроме готовых бронеавтомобилей ВПК также поставляет самоходное шасси СБМ "Тигр" для создания на его основе колесной техники. Допускается установка и широкого спектра различных дистанционно управляемых боевых модулей (ДУБМ).

Мы устанавливали израильский боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом, французский с 20-миллиметровой пушкой и несколько российских боевых модулей, в том числе и с 30-миллиметровой автоматической пушкой. Однако на вооружение российской армии принят только один ДУБМ — "Арбалет-ДМ". "Тигр" с этим модулем официально принят на снабжение Вооруженных сил РФ и поставляется в войска Александр Красовицкий генеральный директор ВПК

Описание Бронеавтомобиль "Тигр-М" с 30-мм дистанционно-управляемым боевым модулем © Роман Азанов/ТАСС

"Тигры" постоянно совершенствуются: существует более 50 различных модификаций, в том числе с боевыми модулями и противотанковыми средствами. Технические возможности машины позволяют монтировать различные системы вооружения. В частности, сообщалось, что прошел заводские испытания самоходный миномет МЗ-204 "Горец", разрабатываемый также на базе бронеавтомобиля. Эта 120-миллиметровая артиллерийская система работает полностью в автоматизированном режиме и может получать данные целеуказания от беспилотников. К примеру, есть бронированный медицинский вариант машины, который предназначен для работы в зоне техногенных катастроф, военных конфликтов и рядом со взрывоопасными объектами. В экипаж могут входить врач или фельдшер, водитель-санитар и еще один медработник. "Тигр-БМА" может транспортировать до четырех лежачих или сидячих раненых.

Описание Бронированный медицинский автомобиль "Тигр-БМА" © Антон Новодережкин/ТАСС

Российская армия также применяет для перевозки личного состава внедорожники "УАЗ-Патриот", при этом часть машин выполнена в варианте пикап и приспособлена для оснащения различными системами вооружения (как правило, это пулеметы КОРД и "Печенег").

Описание Автомобиль "УАЗ-Патриот" в варианте "пикап" © Валерий Шарифулин/ТАСС

На данный момент автопарк грузовых и многоцелевых автомобилей российской армии соответствует актуальным мировым требованиям и включает в себя три типа техники — легкие ("тактические") бронеавтомобили с колесной формулой 4х4, средние грузовые и колесные платформы для перевозки тяжелых грузов.