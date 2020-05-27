В ОДКБ заявили, что подготовка миротворцев будет вестись в центрах РФ или Казахстана

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планирует вести подготовку своих миротворческих подразделений на базе центров подготовки России или Казахстана. Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"Мы ставим перед собой задачу создания единой базы подготовки миротворческих сил в целом и, в том числе, подготовки миротворцев для ООН. Где это будет - разные варианты рассматриваются. У нас есть уже готовые центры по подготовки миротворцев и в России, и в Казахстане. Тут должны сказать свое слово военные специалисты", - сказал он.

Генеральный секретарь ОДКБ также отметил, что решение по выбору базового центра подготовки миротворческих подразделений по стандартам ООН будет принято до конца года. "Мы ставим для себя целью в этом году завершить все правовые правки, чтобы уже со следующего года приступить к практическим шагам (по миротворческой деятельности - прим. ТАСС)", - сказал Зась.

Также в настоящий момент идет доработка базовых документов ОДКБ для того, чтобы миротворческие силы организации могли проводить миссии под эгидой ООН.