Военнослужащие Восточного военного округа возобновили подготовку к парадам Победы

ТАСС, 27 мая. Войска Восточного военного округа возобновили подготовку к предстоящим парадам в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе округа.

Во вторник президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Выбор даты неслучаен - именно в этот день в 1945 году состоялся первый Парад Победы на Красной площади.

"Военнослужащие приступили к подготовке военной техники к возобновлению тренировок парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Специалисты приступили к проведению диагностики технического состояния техники, обслуживанию и мойке боевых машин", - сообщили в пресс-службе.

В апреле решением командующего войсками округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко на временное хранение было поставлено свыше 450 единиц боевой техники. Машины были подготовленны к участию в парадах Победы в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске, Белогорске, Чите и Улан-Удэ. "Исключение составила авиационная техника, которая продолжала выполнять повседневные учебно-боевые задачи", - добавили в округе.