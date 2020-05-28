Связисты на Северном Кавказе отработали применение современных комплексов связи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая. /ТАСС/. Военные связисты на Северном Кавказе обеспечили устойчивую непрерывную связь между пунктами управления воинских частей и военной базы в Абхазии, отработав использование современных коммуникационных комплексов. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"В тренировке было задействовано около 400 единиц техники, в том числе современные комплексы "Редут-2УС", пункты управления связи, командно-штабные машины, такие как Р-166 "Артек", П-260, радиорелейные станции Р-419Л1, Р-419-МП "Андромеда-Д", антенные модули Р-431АМ и радиостанции Р-149АКШ, портативные станции спутниковой связи "Белозер" и другая техника связи", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что задачи по скрытому перемещению техники, сеансы закрытой видеоконференции, электронный обмен данными в условиях радиоподавления выполнили более 500 специалистов войск связи.

В ходе тренировки военные связисты проверили техническую готовность всех комплексов и узлов связи.