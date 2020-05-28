Экипажи штурмовиков Су-25СМ3 начали подготовку к воздушным парадам на Юге России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая. /ТАСС/. Экипажи штурмовой авиации, в том числе новейших Су-25СМ3, приступили к подготовке демонстрационных пролетов, посвященных 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, которые 24 июня пройдут в 10 городах на Юге России. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Всего в тренировках пролета участвует около 30 единиц самолетов Су-25, в том числе новейшая модификация Су-25СМ3, которые проходят в диапазоне высот от 200 до 600 метров над землей", - говорится в сообщении.

24 июня военные парады пройдут городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске. В парадах примут участие более 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 современных образцов вооружения и военной техники, а также техники времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Во вторник президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.