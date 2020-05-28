Источник: акт приемки подлодки "Князь Владимир" будет подписан 28 мая

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" будет передан ВМФ России 28 мая. Об этом в четверг ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Сегодня будет подписан акт приемки "Князя Владимира", крейсер будет передан ВМФ России", - сказал собеседник агентства, не уточнив, когда состоится церемония поднятия флага.

Ранее на Северном флоте сообщили, что крейсер завершил контрольные испытания в Белом море и прибыл в Северодвинск. Основную часть испытаний, в том числе ракетные и подводные торпедные стрельбы, "Князь Владимир" прошел в конце 2019 года.

"Князь Владимир" является головным кораблем усовершенствованного проекта 955А (шифр "Борей-А") атомных подводных лодок 4-го поколения. Субмарины проектов 955 и 955А разработаны ЦКБ морской техники "Рубин" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Каждая из них несет 16 баллистических ракет "Булава".

По данным Минобороны, подлодки улучшенного проекта должны иметь меньшую шумность, лучшие системы маневрирования и удержания на глубине, а также усовершенствованную систему управления оружием.