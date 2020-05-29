Репетиции парада Победы начнутся 8 июня

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Минобороны РФ начало подготовку к проведению парада Победы в Москве, первая репетиция состоится 8 июня в подмосковном Алабине, а первая тренировка в Москве пройдет 17 июня. Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками (СВ) генерал армии Олег Салюков.

По словам Салюкова, которые приводит газета "Красная звезда", подготовка началась 27 мая, на следующий день после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о проведении парада.

Салюков отметил, что тренировки парадных расчетов начнутся 8 июня на парадной площадке в подмосковном Алабине и продлятся до 15 июня.

"На 17 и 18 июня намечены ночные репетиции на Красной площади, согласованные с руководством города Москвы. А 20 июня там же, на главной площади страны, состоится генеральная репетиция парада", - сказал главком.

Он также сообщил, что военные парады пройдут в 28 городах России, в том числе в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии, армейских корпусов.

"Помимо этого, во многих других городах и населенных пунктах спланированы торжественные мероприятия с привлечением войск. В общей сложности к участию в праздничных мероприятиях привлекается свыше 177 тыс. человек и более 4,5 тыс. единиц вооружения и военной техники", - подчеркнул главком. Он отметил, что "к парадам и всем остальным мероприятиям войска и силы будут готовы полностью".

Ранее президент РФ Владимир Путин назначил дату проведения парада Победы на 24 июня - день парада победителей 1945 года.