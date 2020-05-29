Часть участников парада Победы будет заменена

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Некоторые участники парада Победы, который пройдет 24 июня, будут заменены. Об этом сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

"Кто-то из тех, кто тренировался зимой и весной, отслужив по призыву, уже уволился или в ближайшие дни уволится в запас, курсанты выпускного курса военных учебных заведений получили первое офицерское звание и убыли к новым местам службы… Им потребовалось найти замену", - рассказал Салюков в интервью газете "Красная звезда".

По словам главнокомандующего Сухопутными войсками, из-за этого часть личного состава только сейчас начнет подготовку, хотя многие из участников приступили к тренировкам в декабре.

"Для новых участников парада это будет определенным испытанием, позаниматься им предстоит побольше, но свою строевую выправку, равнение в шеренгах и колоннах они начнут отрабатывать не с нуля", - пояснил он.

Салюков предположил, что проблем с подготовкой быть не должно, так как "всегда для участия в параде отбираются самые лучшие". При этом главком подчеркнул, что молодых солдат, призванных весной, в парадном строю не будет.

В масках и перчатках

Военнослужащие, которые примут участие в параде Победы 24 июня в Москве и городах России, будут тренироваться в масках и перчатках.

"Тренироваться все будут в средствах индивидуальной защиты - в перчатках и масках", - сказал Салюков.

При этом он подчеркнул, что все военнослужащие, принимающие участие в парадах, будут проходить тестирование на коронавирус. "Перед отправкой каждый военнослужащий еще раз пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции, и только при отсутствии заражения он будет включен в состав участников парада", - сказал генерал.

Президент России Владимир Путин 26 мая на совещании с министром обороны страны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. Глава государства пояснил, что выбрал эту дату, поскольку 24 июня 1945 года состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин.

Президент поручил главе Минобороны исключить любые риски для здоровья участников парада.