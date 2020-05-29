Около 4 тыс. автомобилей поступят в войска в 2020 году

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Около 4 тыс. новейших автомобилей поставят в войска в 2020 году. Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны России генерал-майор Сергей Бибик.

"В 2020 году планируется закупить и поставить порядка 4 тыс. единиц современных автомобилей", - сказал он. В 2019 году в Вооруженные силы РФ было поставлено около 3,5 тыс. автомобилей.

По словам Сергея Бибика, в настоящее время военные специалисты ведут работы по созданию автомобилей семейства "Торнадо", специальных транспортных средств типа "багги" и защищенного автомобиля специального назначения "Тайфун-ВДВ", десантируемого парашютным способом. Также ведется модернизация серийных автомобилей многоцелевого назначения "Мотовоз-М" и "Мустанг".

Современные автомобили выполнены по модульному принципу, что позволяет использовать их как для перевозки личного состава, так и для установки на них вооружения различных видов и родов войск ВС РФ.

Бибик добавил, что доля современных автомобилей в Вооруженных силах России составляет на сегодняшний день почти 90%.

"На сегодняшний день доля современных автомобилей в частях постоянной готовности Вооруженных сил РФ составляет 87%", - сказал он.

Сергей Бибик также отметил, что благодаря эффективной системе поддержания автопарка доля исправных образцов автомобильной техники в войсках составляет не менее 98%. Это позволяет в полном объеме решать задачи, стоящие перед войсками (силами) в любых условиях.