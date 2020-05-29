В Ростехе заявили, что убойность торпед увеличат за счет новой системы наведения

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российские торпеды будут обнаруживать морские цели на большей дальности и поражать их с большей вероятностью за счет новейшей аппаратуры самонаведения, разработанной в НИИ электронных приборов (НИИЭП, входит в Ростех). Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Нашим специалистам удалось обеспечить для торпед увеличение дальности обнаружения цели и повысить вероятность ее поражения", - отметил заместитель генерального директора НИИЭП Валерий Эдвабник, слова которого приводят в пресс-службе госкорпорации.