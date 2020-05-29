{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ростехе заявили, что убойность торпед увеличат за счет новой системы наведения

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российские торпеды будут обнаруживать морские цели на большей дальности и поражать их с большей вероятностью за счет новейшей аппаратуры самонаведения, разработанной в НИИ электронных приборов (НИИЭП, входит в Ростех). Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Нашим специалистам удалось обеспечить для торпед увеличение дальности обнаружения цели и повысить вероятность ее поражения", - отметил заместитель генерального директора НИИЭП Валерий Эдвабник, слова которого приводят в пресс-службе госкорпорации.

Около 4 тыс. автомобилей поступят в войска в 2020 году
В Минобороны добавили, что доля современных автомобилей в войсках составляет почти 90%
Читать полностью