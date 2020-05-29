МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил орден Суворова 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны.

Указ о награждении объединения за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, героизм, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения боевых задач, подписал президент РФ Владимир Путин.

"Награждение орденом, учрежденным в честь генералиссимуса Александра Васильевича Суворова, - высокая оценка работы командования, военнослужащих и гражданского персонала 58-й общевойсковой армии Южного военного округа", - сказал глава Минобороны, вручая награду в Национальном центре управления обороной РФ.

По словам Шойгу, "на протяжении многолетней истории прославленного объединения его личный состав является образцом служения Отечеству, демонстрирует верность лучшим традициям российского воинства".

Министр подчеркнул, что награждение орденом Суворова ко многому обязывает. "Уверен, что вы будете достойно следовать его науке побеждать, как и легендарный полководец, честно выполнять воинский долг, вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности Отечества", - заключил Шойгу.

В годы Великой Отечественной войны военнослужащие армии в составе Закавказского фронта самоотверженно сражались с немецко-фашистскими захватчиками. Личный состав 58-й общевойсковой армии принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе, решал специальные задачи по принуждению Грузии к миру в зоне грузино-осетинского конфликта. За мужество и героизм 52 военнослужащих армии удостоены высокого звания Героя России. Армия была сформирована 10 ноября 1941 года в Сибирском военном округе. Воссоздана в соответствии с директивой министра обороны от 17 марта 1995 года.