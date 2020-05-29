Авиагруппировка ВС России в Сирии получит дополнительную недвижимость и акваторию

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны России подписать протокол к соглашению с Сирией о размещении авиагруппировки ВС РФ, предусматривающий передачу российской стороне дополнительного недвижимого имущества и акватории. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на портале нормативных документов.

Минобороны РФ поручено совместно с МИД России повести переговоры с сирийской стороной и по достижении договоренности подписать от имени РФ указанный протокол, разрешив вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера, с одобрения российского правительства.

РФ и Сирия подписали соглашение на 49 лет о размещении авиагруппы ВКС России на аэродроме Хмеймим. Согласно документу, сирийская сторона передает в безвозмездное пользование российской стороне участок на аэродроме и расположенные на нем объекты недвижимости.

Соглашение действует в течение 49 лет и автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за один год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить его действие.