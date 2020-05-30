Атомную подлодку "Вепрь" после модернизации передадут флоту в конце июня

ТАСС, 30 мая. Атомная подводная лодка (АПЛ) "Вепрь" проекта 971 шифр "Щука-Б" Северного флота завершила испытания после ремонта и модернизации, ее передача флоту ожидается в третьей декаде июня. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в оборонно-промышленном комплексе.

"АПЛ "Вепрь" полностью завершила программу испытаний. Подлодка некоторое время назад вернулась для устранения замечаний на завод "Нерпа", где ранее проходила ремонт. Эта работа продлится примерно месяц, после краткого докования, в третьей декаде июня, она будет передана флоту", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Центра судоремонта "Звездочка" (входит в ОСК), филиалом которого является судоремонтный завод "Нерпа", не стали комментировать информацию от источника ТАСС.

Главком ВМФ адмирал Николай Евменов в интервью "Красной Звезде" сообщал, что "Вепрь" должен был вернуться в состав ВМФ в апреле.

Многоцелевые АПЛ проекта 971 разработаны в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения "Малахит". "Вепрь" строился на "Севмаше" (входит в ОСК) и был передан ВМФ в 1995 году. Основное вооружение субмарин этого проекта - ракетный комплекс "Калибр-ПЛ".