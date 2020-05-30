В Санкт-Петербурге началась подготовка к параду Победы

ТАСС, 30 мая. Более 4,8 тыс. военнослужащих и курсантов примут участие в параде Победы в Санкт-Петербурге 24 июня, репетиции уже начались в местах дислокации войск. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

В пресс-службе сообщили, что подготовка к параду уже началась: участники приступили к тренировкам, а командующий войсками ЗВО Александр Журавлев провел рабочее совещание по подготовке.

"В Санкт-Петербурге 24 июня в военном параде на Дворцовой площади примет участие 4,8 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей округа, сотрудников силовых ведомств региона, а также курсантов военных вузов, суворовцев и воспитанников юнармейских отрядов", - процитировали в пресс-службе Журавлева.

По его словам, "самые юные участники предстоящего парада смогут принять в нем участие только с разрешения родителей или их законных представителей.

Командующий потребовал от руководителей всех степеней обратить особое внимание на противоэпидемиологические меры.

Как рассказали в округе, подразделения РХБ защиты будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции, и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада. Личный состав будет обеспечиваться средствами индивидуальной защиты - перчатками, медицинскими масками и антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены.