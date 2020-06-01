ВМФ России до конца года получит 35 кораблей и судов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Военно-морской флот (ВМФ) России получит 35 кораблей и судов до конца 2020 года. Об этом сообщил главком ВМФ адмирал Николай Евменов на заседании Военного совета флота.

"Всего в состав флота до конца 2020 года будут приняты 35 кораблей и судов различных классов", - приводит слова главкома газета "Красная звезда".

По его словам, в ближайшее время Военно-морской флаг будет поднят на успешно завершившем государственные испытания атомном ракетном подводном крейсере "Князь Владимир" и на фрегате "Адмирал флота Касатонов".

"ВМФ продолжит в летнем периоде (с 1 июня по 30 октября - прим. ТАСС) выполнять задачу военно-морского присутствия в Мировом океане, освоения Арктической зоны, испытания новой техники и вооружений, которыми оснащаются флоты. На должном уровне будет поддерживаться потенциал группировок атомных подводных лодок на Северном и Тихоокеанском флотах. Продолжится серийное строительство дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота, патрульных кораблей проекта 22160 для Черноморского флота, малых ракетных кораблей проекта 22800 для Балтийского флота, а также кораблей противоминной обороны проекта 12700", - сказал Евменов.