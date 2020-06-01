На учениях в Арктике десантирование с 10 км проводилось с разгерметизацией

ТАСС, 1 июня. На учениях Военно-транспортной авиации (ВТА) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Арктике с десантированием с высоты 10 км проводилась предварительная разгерметизация самолетов. Об этом сообщил в понедельник командующий ВТА генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов.

Заранее были "отработаны вопросы взаимодействия экипажа и десантируемой группы в разгерметизированной кабине", сказал он в интервью газете "Красная Звезда" в связи с отмечаемым сегодня Днем ВТА.

По его словам, в апреле 2020 года по поручению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу командование ВТА совместно с командованием ВДВ, предприятиями промышленности, военными институтами, специалистами военной медицины провело уникальное исследовательское учение с практическим десантированием в арктической зоне сводной парашютной группы с высоты 10 тыс. м.

Данному мероприятию предшествовала большая работа. Прежде всего, командование ВТА провело летно-методические сборы руководящего летного состава, на котором были проработаны вопросы высотного десантирования теоретически. Были выполнены практические полеты для восстановления навыков в технике пилотирования и исследования возможностей самолета при десантировании на больших высотах. После этого экипажи ВТА выполнили ряд практических высотных десантирований на базе Центра подготовки специалистов ВДВ в Рязани, в ходе которых "отшлифована" методика выполнения полета, отработаны вопросы взаимодействия экипажа и десантируемой группы в разгерметизированной кабине, действия в особых случаях.