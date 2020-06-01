Доля современного вооружения на Северном флоте России превышает 60%

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Доля новых образцов вооружения на Северном флоте России растет с каждым годом и сегодня превышает 60%. Об этом сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев в интервью "Красной звезде", опубликованном в понедельник.

"С каждым годом доля современного вооружения на флоте неуклонно растет. На сегодняшний день она уже превышает 60%. Только в текущем году на Северный флот планируется поступление шести надводных кораблей, подводных лодок и катеров. В ближайшее время боевой состав пополнят ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" и фрегат "Адмирал флота Касатонов", которые успешно прошли государственные ходовые испытания в Белом и Баренцевом морях", - отметил Моисеев.

Он также сообщил, что "на вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики". По словам Моисеева, продолжатся и испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового, которое позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота.

"Мы успешно эксплуатируем и другие новейшие образцы морской техники, поступившие на вооружение в последние годы. В их числе - уникальное по своим возможностям многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус", океанографическое исследовательское судно "Янтарь", дизель-электрический ледокол "Илья Муромец", новейший средний морской танкер-снабженец ледового класса "Академик Пашин", противодиверсионные катера проекта 21980 "Грачонок", - сообщил командующий Северным флотом.