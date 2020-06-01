"Известия": подавление атакующих дронов будут особо отрабатывать на учениях

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Обнаружение и уничтожение дронов будут регулярно отрабатывать на учениях. С нынешнего года при проведении экипажами летно-тактических маневров станут обязательными боевые стрельбы по мишеням, имитирующим малоразмерные беспилотные летательные аппараты (БЛА). Об этом пишет в понедельник газета "Известия".

"Опыт недавних боев в Сирии и Ливии показывает, что дроны становятся опасной силой, и ПВО не всегда может справиться с ними, - отмечает военный эксперт Владислав Шурыгин. - Они могут обходить зоны противовоздушной обороны и внезапно атаковать технику, а также важные объекты. Поэтому в борьбе с ними нужна авиация, которая сможет оперативно прикрыть свои войска".

Издание отмечает, что с 2018 года российские базы в Сирии регулярно атакуют беспилотные бомбардировщики террористов группировки Джебхат ан-Нусра (запрещена в России). По данным Минобороны, только в 2019 году были уничтожены около 60 атакующих дронов. Все они были перехвачены комплексами ПВО или принуждены к посадке средствами радиоэлектронной борьбы.

Примеров успешной борьбы самолетов с БЛА пока немного, хотя, по утверждению заслуженного летчика-испытателя Игорь Маликов, сбить дрон проще, чем пилотируемый аппарат. Беспилотники, как правило, не маневрируют, хотя их сложнее обнаружить. Кроме того, они движутся с небольшой скоростью, и самолет может пронестись мимо него, если средства разведки вовремя не зафиксируют аппарат.

С другой стороны, "любая ракета, которой вооружен самолет, во много раз дороже малого беспилотника, отметил Маликов. И подходящие боеприпасы для борьбы с БЛА промышленности еще предстоит разработать.

Газета отмечает, что в российской армии уже создают специальные подразделения для борьбы с небольшими дронами. С 2018 года их начали формировать во всех соединениях и частях Южного военного округа. Распоряжение об этом отдал командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников. Он возглавлял российскую группировку в Сирии и получил опыт организации противодействия ударным БЛА противника. В такие группы входят пулеметчики и снайперы, обученные стрельбе по небольшим беспилотникам, а также средства радиоэлектронной борьбы "Красуха" и зенитные ракетно-пушечные "Панцири".