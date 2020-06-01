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Тюменский инженерно-саперный полк планируют сформировать до конца 2020 года

По словам командующего войсками округа, в воинские части противовоздушной обороны ЦВО поступит четыре комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Инженерно-саперный полк Центрального военного округа (ЦВО) сформируют в Тюменской области в летнем периоде обучения, который стартовал 1 июня. Об этом в понедельник сообщил журналистам командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

"В летнем периоде основные усилия сосредоточены на формировании инженерно-саперного полка в Тюменской области и двух отдельных рот специального назначения в Самаре и Новосибирске", - сказал генерал-полковник.

Также командующий подтвердил, что до конца года в воинские части противовоздушной обороны ЦВО поступит четыре комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", что позволит значительно усилить противовоздушную оборону Поволжья и Урала.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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