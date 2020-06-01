Военные на Северном Кавказе получат до конца года более 500 единиц нового вооружения

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Войска Южного военного округа (ЮВО) до конца года получат более 500 единиц новейшего вооружения и техники. Об этом в понедельник сообщили в его пресс-службе.

"В рамках гособоронзаказа в войска ЮВО на Северном Кавказе до конца текущего года поступит более 500 единиц новых и модернизированных образцов вооружения и военной и специальной техники. Их освоению будет уделено особое внимание в летнем периоде обучения", - говорится в сообщении.

В начавшемся в понедельник летнем периоде обучения войска округа на Кавказе проведут 10 батальонных тактических учений с боевой стрельбой. На полигонах состоятся лагерные сборы соединений и воинских частей ракетных войск и артиллерии, ПВО, РХБ защиты, связи, инженерных войск.

Кроме того, запланированы пять крупных двусторонних учений. Двое из них пройдут в июле между подразделениями 49-й и 58-й общевойсковыми армий в Абхазии и Южной Осетии. В августе в Ростовской области части 150-й мотострелковой дивизии будут противостоять мотострелковому соединению из Волгоградской области, одновременно на полигоне Капустин Яр пройдут двусторонние учения мотострелков из Чечни и Дагестана. "Одновременно на трех общевойсковых полигонах в Карачаево-Черкессии, на Ставрополье и Кубани во встречном бою оценят свои боевые навыки две мотострелковые бригады 49-й общевойсковой армии", - добавили в округе.

Также войсками округа будет проведено более 20 двусторонних учений с батальонными тактическими группами из разных полков.

Крупнейшими маневрами с участием сил ЮВО станут стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020".