Главком ВМФ России утвердил акт приемки стратегической подлодки "Князь Владимир"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов утвердил акт приемки ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе флота.

"Сегодня, в День Северного флота, мной утвержден приемный акт об успешном завершении испытаний и готовности Объединенной судостроительной корпорации, предприятия "Севмаш" передать ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" в состав ВМФ. В ближайшее время будет обозначена дата проведения торжественной церемонии приема подводной лодки в состав ВМФ", - приводит пресс-служба слова Евменова.

Адмирал уточнил, что "Князь Владимир" будет выполнять задачи в составе подводных сил Северного флота.

28 мая в Северодвинске состоялось подписание акта приемки этой подлодки

"Князь Владимир" является головным кораблем усовершенствованного проекта 955А (шифр "Борей-А") атомных подводных лодок 4-го поколения. Субмарины проектов 955 и 955А разработаны ЦКБ морской техники "Рубин" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Каждая из них несет 16 баллистических ракет "Булава".

По данным Минобороны, подлодки улучшенного проекта должны иметь меньшую шумность, лучшие системы маневрирования и удержания на глубине, а также усовершенствованную систему управления оружием.