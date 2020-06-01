Летний период обучения на ЧФ впервые открылся смотром на рейде Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Черноморский флот (ЧФ) в понедельник провел торжественный смотр кораблей в главной базе - городе Севастополе перед началом летнего периода обучения военнослужащих, говорится в сообщении пресс-службы ЧФ.

"Корабли Черноморского флота начали первый день летнего периода обучения 2020 учебного года с выхода в морские полигоны боевой подготовки. Перед началом перехода корабельных сил в назначенные районы командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов провел смотр кораблей на рейде Севастопольской бухты", - сообщили на флоте. Как пояснили ТАСС в пресс-службе, такой смотр перед летним периодом обучения проводится впервые.

Уточняется, что командующий ЧФ на катере связи обошел строй кораблей флота, проверил готовность сил к выполнению поставленных задач и поздравил военнослужащих с началом летнего периода обучения. В мероприятиях боевой подготовки приняли участие более 10 кораблей и катеров ЧФ, в том числе подводная лодка "Ростов-на-Дону", фрегат "Адмирал Макаров", малый ракетный корабль "Ингушетия", ракетные катера "Набережные Челны" и "Ивановец", малые противолодочные корабли "Касимов" и "Муромец", суда вспомогательного флота. На всех кораблях были торжественно подняты военно-морские флаги и флаги расцвечивания, прошло праздничное построение экипажей.

Добавляется, что торжественное мероприятие завершилось демонстрационным пролетом над Севастопольской бухтой звена самолетов Су-30СМ морской авиации и ПВО ЧФ с отстрелом помеховых патронов. После окончания торжественных мероприятий экипажи кораблей и катеров приступили к выполнению поставленных задач и взяли курс на морские полигоны боевой подготовки.