Американская армия начала получать стрелковое оружие нового поколения

ТАСС, 1 июня. Вооруженные силы (ВС) США начали получать стрелковое оружие нового поколения производства немецкой компании SIG Sauer в рамках программы NGSW (Next Generation Squad Weapons), предполагающей замену всего арсенала штурмовых винтовок и пулеметов на новые образцы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба SIG Sauer.

"Недавно компания SIG Sauer поставила Сухопутным войскам США партию стрелкового оружия по программе NGSW, в том числе, новые 6,8-миллиметровые патроны, легкий пулемет SIG-LMG-6.8, штурмовую винтовку LCX-SPEAR и глушители SLX," - отметили в SIG Sauer и добавили, что партия оружия была передана для испытаний и опытной эксплуатации.

"Программа NGSW является крупнейшим обновлением арсенала стрелкового оружия американской армии за последние 50 лет", - подчеркнули в компании.

Новое оружие приспособлено под 6,8-миллиметровый биметаллический патрон с повышенной дульной скоростью, дальностью стрельбы и эффективностью, а также сниженной на 20% (по сравнению со штатными 5,56-миллиметровыми патронами) массой, отметили в компании.

Эргономика и отдача нового пулемета SIG-LMG-6.8 соответствуют показателям штурмовой винтовки М-4, при этом его масса составляет менее 6,8 кг. Винтовка MCX-SPEAR отличается повышенной эффективностью по сравнению со штатными образцами стрелкового оружия, добавили в компании. Отличительной особенностью нового глушителя SLX является оптимизированный отвод пороховых газов, сокращающий заметность стрелка в инфракрасном спектре и уменьшающий их негативное воздействие.

Все компоненты системы NGSW произведены на мощностях американского филиала SIG Sauer. "Оружие было выпущено и поставлено вовремя, несмотря на пандемию коронавируса нового типа", - подчеркнули в компании.