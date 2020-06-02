Шойгу: к участию в параде Победы допущены в основном военные с иммунитетом к коронавирусу

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу составят основную часть участников парада Победы. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании.

"Отмечу, что к участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний", - сказал министр.

Он потребовал "исключить любые контакты личного состава парадных расчетов с военнослужащими и гражданскими лицами, которые не привлекаются к тренировкам".

Шойгу подчеркнул, что при подготовке парада предусмотрены особые противоэпидемические мероприятия по защите личного состава от заражения коронавирусом как при перемещении, так и в пунктах дислокации.

"В местах размещения каждого парадного расчета развернуты круглосуточные медицинские пункты с необходимым оборудованием и средствами. Подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию территории и техники", - сообщил министр.

26 мая президент России Владимир Путин на совещании с Шойгу объявил, что парад пройдет 24 июня. Путин пояснил, что выбрал эту дату, поскольку 24 июня 1945 года состоялся легендарный исторический Парад Победы, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин. Президент поручил главе Минобороны исключить любые риски для здоровья участников парада.