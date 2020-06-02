Почти 30 тыс. призывников уже прошли отбор в условиях пандемии для службы в ВС РФ

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Около 30 тыс. человек уже отобраны для несения службы в российской армии с начала весеннего призыва, который проходит в условиях пандемии. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"В настоящее время вынесены решения о призыве на военную службу в отношении 29 900 человек", - отметил Шойгу.

По словам министра, с 20 мая в войска отправлено более 6 тыс. военнослужащих. "Все новобранцы обеспечены необходимым на путь следования количеством средств индивидуальной защиты", - сказал глава военного ведомства.

Шойгу уточнил, что для всех новобранцев введен строгий масочный режим, исключена возможность контактов с другими гражданами, а после прибытия в воинские части молодое пополнение помещается на двухнедельный карантин в отдельных казармах.

Также в соответствии с законодательством осуществляется увольнение уже прошедших военную службу по призыву. "На 1 июня уволено более 17,5 тысячи человек", - добавил Шойгу.

Весенняя призывная кампания стартовала в России 1 апреля. Указ о ее начале подписал 30 марта президент РФ Владимир Путин. Согласно документу, до 15 июля армию пополнят 135 тыс. военнослужащих по призыву. Это столько же, сколько весной прошлого года. По решению Шойгу, чтобы избежать распространения коронавируса, в призывных комиссиях введены повышенные меры безопасности.

Не допустить вспышек заболевания в воинских частях

Противоэпидемические мероприятия позволили избежать вспышек коронавирусной инфекции в российских воинских частях.

"Своевременная реализация комплекса противоэпидемических мероприятий и системный круглосуточный контроль оперативного штаба за их выполнением позволили не допустить вспышек COVID-19 в воинских частях", - сказал Шойгу.

По словам министра, весь личный состав регулярно тестируется на коронавирус. При этом с 9 мая число выздоровевших ежедневно превышает количество находящихся на лечении.

"Всего с начала марта в вооруженных силах были инфицированы 6,5 тыс. человек, более 4 300 из них уже выписаны", - отметил министр.

Строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы

Сергей Шойгу поручил строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы во время учений в летний период обучения. Всего Вооруженные силы России планируют провести более 3 600 таких мероприятий в летний период обучения, сообщил во вторник министр на селекторном совещании военного ведомства.

"Обращаю внимание командиров всех уровней на строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм при проведении мероприятий летнего периода боевой учебы", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что в понедельник 1 июня в войсках начался летний период обучения.

"Планируется провести более 3 600 мероприятий боевой учебы, основные из них пройдут в июле-сентябре. Итогом станет комплекс специальных учений по видам обеспечения с переходом в сентябре к практическим действиям на стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", - уточнил министр.

Он подчеркнул, что при подготовке к учениям "Кавказ-2020" особое внимание планируется уделить выполнению установленных индивидуальных нормативов наплаванности и налету экипажей, а также стажу практического вождения.