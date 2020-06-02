Парад Победы в Москве продлится около полутора часов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Парад Победы на Красной площади в Москве начнется 24 июня в 10:00 мск и продлится около полутора часов, сообщил главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков на селекторном совещании во вторник.

"Начало парада Победы в 10:00 24 июня. <...> Общая продолжительность парада составит до полутора часов", - сказал Салюков.

По его словам, порядок проведения и последовательность прохождения колонн остались прежними.

Главком рассказал, что для проведения парада 24 июня уточнено количество парадных расчетов от ВС РФ и завершается работа по определению участия в параде подразделений иностранных государств.

"В ходе проведения торжественных мероприятий предусмотрено использование некоторых элементов исторического парада 24 июня 1945 года, как например в начале парада будет исполнен "Юбилейный встречный марш", в вечернее время планируется аналогичный салют", - сообщил главком.