"Уралвагонзавод" передал в войска партию модернизированных гаубиц "Мста-С"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ) поставил Минобороны России первую партию модернизированных самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С19М1 "Мста-С". Работы по модернизации провели специалисты АО "Уралтрансмаш" (входит в УВЗ), сообщили во вторник в пресс-службе концерна.

"Концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех" в интересах Минобороны РФ модернизировал самоходную артиллерийскую установку "Мста-С". Первая партия гаубиц 2С19М1 с повышенными боевыми возможностями передана в войска", - сообщили в "Уралвагонзаводе".

Самоходные гаубицы в ходе капитального ремонта и модернизации получили автоматизированную систему управления наведением и огнем (АСУНО). "За счет ее использования время развертывания орудия на огневой позиции сокращается в 1,5-2 раза, что существенно повышает живучесть боевой машины", - приводят в пресс-службе слова гендиректора "Уралтрансмаша" Дмитрия Семизорова.

30 декабря 2019 года в УВЗ сообщали о передачи в войска партии еще одной модификаций гаубиц "Мста-С" - 2С19М2.

Новая артиллерийская система 2С19М2 "Мста-С" имеет значительные конструктивные отличия от предыдущей модификации. На 2С19М2 установлена новая автоматизированная система управления огнем, увеличена прицельная скорострельность, а также имеется возможность применения цифровых электронных карт, что существенно ускоряет ориентирование на местности в сложных физико-географических условиях и позволяет более оперативно и с большей эффективностью выполнять огневые задачи.

САУ "Мста-С" предназначена для поражения открыто расположенных и защищенных целей живой силы, бронированной и небронированной боевой техники, полевых фортификационных сооружений, средств противовоздушной и противоракетной обороны, пунктов управления противника и объектов его материального обеспечения.