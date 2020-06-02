Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации .

Отмечается, что основы являются документом стратегического планирования в сфере обеспечения обороны и отражают официальные взгляды на сущность ядерного сдерживания. В документе подчеркивается, что государственная политика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер, направлена на поддержание потенциала ядерных сил на уровне, достаточном для обеспечения ядерного сдерживания, и гарантирует защиту суверенитета и территориальной целостности государства, а также сдерживание потенциального противника от агрессии против РФ и ее союзников.

"Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - говорится в документе.

Условия применения Россией ядерного оружия

Россия готова будет применить ядерное оружие в случае использования его или иного оружия массового поражения против нее или ее союзников, а также в случае неядерной агрессии против РФ, которая будет угрожать существованию государства и возможности нанести ответный ядерный удар.

Условиями для возможного применения Россией ядерного оружия в документе называются поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) ее союзников, а также применение противником по территории страны и ее союзников ядерного или иного оружия массового поражения.

Кроме того, РФ будет готова применить ядерное оружие в случае воздействия противника на ее критически важные государственные и военные объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, и в случае агрессии с применением обычного вооружения, которая будет угрожать самому существованию российского государства.

В документе сказано, что президент может при необходимости проинформировать военно-политическое руководство других стран и международные организации о готовности применить ядерное оружие, о принятом решении о применении, а также о факте применения ядерного оружия.

Гиперзвуковое и лазерного оружие противника

Россия при ядерном сдерживании учтет размещение гиперзвукового и лазерного оружия, ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) потенциальным противником.

В тексте документа среди основных военных опасностей, которые могут перерасти в военные угрозы РФ и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, названо "развертывание государствами, которые рассматривают Российскую Федерацию в качестве потенциального противника, систем и средств противоракетной обороны, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотных летательных аппаратов, оружия направленной энергии".

РФ считает создание и размещение в космосе средств ПРО и ударных систем опасностью, для нейтрализации которой нужно ядерное сдерживание.