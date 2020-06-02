Шойгу пригласил министра обороны США на парад Победы в Москву

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе состоявшего сегодня телефонного разговора пригласил своего коллегу из США Марка Эспера на парад Победы в Москве 24 июня. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Генерал армии Сергей Шойгу пригласил Марка Эспера принять участие 24 июня 2020 года в военном параде на Красной площади в честь 75-й годовщины Победы", - сказали в военном ведомстве.

26 мая президент России Владимир Путин на совещании с Шойгу объявил, что парад пройдет 24 июня. Путин пояснил, что выбрал эту дату, поскольку 24 июня 1945 года состоялся легендарный исторический Парад Победы, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин. Президент поручил главе Минобороны исключить любые риски для здоровья участников парада.

Как рассказал во вторник главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков на селекторном совещании в военном ведомстве, общая продолжительность парада составит до полутора часов. За это время по Красной площади пройдут около 14 тыс. человек.