Минобороны перенесло сроки учебных сборов со студентами вузов из-за коронавируса

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Минобороны России сдвинуло сроки учебных сборов по программам военной подготовки студентов из-за коронавируса, основная их часть перенесена на июль - октябрь 2020 года. Об этом сообщили журналистам в среду в российском военном ведомстве.

"Министерством обороны РФ с учетом фактической эпидемиологической обстановки, складывающейся в конкретных субъектах РФ, <...> скорректированы сроки проведения учебных сборов по программам военной подготовки с учащимися вузов. Основная часть учебных сборов перенесена на более поздний срок - июль - октябрь 2020 года, а в некоторых вузах сроки их проведения перенесены на 2021 год", - сообщили в ведомстве.

По информации министерства, место и время проведения учебных сборов для каждого высшего учебного заведения уточнены по согласованию с ректорами.

В военном ведомстве сообщили, что перед направлением на учебные сборы все студенты пройдут обязательное медицинское освидетельствование в военных комиссариатах на предмет отсутствия противопоказаний. Освидетельствование будет проводиться с учетом мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Учебные сборы со студентами, обучающимися по программам военной подготовки, являются неотъемлемой составной частью военного обучения. Традиционно они начинаются в июне.