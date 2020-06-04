Корабли и суда ВМФ России оборудуют новейшим комплексом связи отечественной разработки

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" поставил первый модернизированный комплекс связи для надводных кораблей и судов ВМФ. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Ростеха.

"Новое изделие полностью отражает современный уровень развития радиосвязи. Примененные технические решения позволили улучшить тактико-технические и технико-экономические характеристики комплекса, а также создать необходимый задел для дальнейшего развития технологий радиосвязи. Открытая архитектура позволяет гибко добавлять новые функции и расширять возможности оборудования", - приводит пресс-служба слова генерального директора омского НИИ приборостроения Владимира Березовского, где создают данный комплекс.

Благодаря новейшему комплексу обеспечивается радиосвязь между надводными кораблями ВМФ любого ранга и береговыми узлами связи, а также средствами связи надводных кораблей, подводных лодок и летательных аппаратов. Оборудование позволяет также организовывать видео-конференц-связь и передачу данных.

В новой модификации комплекса система управления построена на принципах масштабируемости, что позволяет при необходимости подключать к ней дополнительные устройства, а также расширить функциональные возможности систем компьютерной поддержки принятия решений должностными лицами корабля.

В состав комплекса входят корабельные антенны, антенные коммутаторы, антенные согласующие, радиоприемные, радиопередающие устройства и радиостанции, также разработанные омским НИИ приборостроения. Изделия позволяют организовать работу в требуемых флоту радиолиниях, включая помехозащищенные.

Оснащение кораблей и судов ВМФ комплексом связи выполняется в сотрудничестве с АО "ЦМКБ "Алмаз" (Санкт-Петербург), АО КБ "Вымпел" (Нижний Новгород), ЦКБ "Балтсудопроект" (Санкт-Петербург).