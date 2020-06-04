Минобороны приступило к переброске в Забайкальский край полевого госпиталя

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Восточный военный округ начал переброску полевого госпиталя на 100 коек в Забайкальский край для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в четверг.

"Восточный военный округ приступил к оперативной переброске из Республики Бурятия в Забайкальский край полевого многопрофильного мобильного госпиталя на 100 коек", - отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, госпиталь будет построен по поручению верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина и указаниям министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу "в целях увеличения краевого коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции". Военнослужащие совершат марш в Читу.

В состав полевого медицинского подразделения вошли 133 военнослужащих и 31 единица специальной военной техники. Им предстоит преодолеть более 700 километров по пути из населенного пункта Кяхта.

Мобильный многопрофильный госпиталь развертывается на базе пневмокаркасных сооружений, в нем можно будет проводить стационарное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Госпиталь укомплектован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией. В нем также предусмотрены отделение анестезиологии и реанимации.

В четверг Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ отметил сложную динамику с распространением коронавируса в Забайкалье и поручил Минобороны развернуть в регионе военный госпиталь для лечения больных с этой инфекцией. По последним данным, в крае зарегистрирован 1 321 случай заражения, 708 пациентов выписаны, 24 человека умерли. Из-за быстрого роста числа заразившихся в регионе до 8 июня действуют ограничительные меры. Ранее в Читу по поручению президента РФ прибыли московские врачи.