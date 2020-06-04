Спасатели Северного флота пришли на помощь "горевшему" в море кораблю на учениях в Арктике

МУРМАНСК, 4 июня. /ТАСС/. Силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота потушили в ходе учений условно горевший в открытом море корабль. Об этом в четверг сообщает пресс-служба флота.

"Учения прошли в Баренцевом море на входе в Кольский залив возле западной оконечности острова Кильдин. По легенде учений на большом противолодочном корабле "Североморск" в открытом море произошел пожар, в результате которого корабль потерял ход. В ходе учений были отработаны вопросы оперативного управления дежурными силами поисково-спасательного обеспечения флота с регионального центра управления штаба флота при проведении спасательной операции в море", - говорится в сообщении.

Тренировка проходила в сложных гидрометеорологических условиях, в ней были задействованы экипаж большого противолодочного корабля "Североморск", спасательного буксирного судна "Памир", рейдовый водолазный катер "РВК-1230" и другие дежурные силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота.

"Учения были разбиты на три этапа, каждый из которых состоял из двух-трех эпизодов. Сначала пожарные со спасательного буксирного судна "Памир" с помощью дальнобойных лафетных стволов обеспечили охлаждение корпуса и ликвидировали возгорание на верхней палубе аварийного корабля, а экипаж рейдового водолазного катера "РВК-1230" осуществил поиск и подъем из воды выпавших за борт условных моряков, которых изображали ростовые манекены в спасательных костюмах", - пояснили в пресс-службе.

На борту судна "Памир" был развернут походный пункт оказания медицинской помощи, куда были доставлены условно пострадавшие члены экипажа. Им была оказана медицинская помощь, в том числе при отравлении продуктами горения, переохлаждении в воде, получении ожогов и других травмах. На завершающем этапе учений "Памир" отбуксировал условно аварийный "Североморск". Швартовные команды судна и корабля отработали навыки передачи буксирного троса с помощью линемета.

Спасательные учения продлились 10 часов, после чего все их участники вернулись в главную базу Северного флота Североморск.