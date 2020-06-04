Два катера "Раптор" вышли на испытания в акваторию Невы

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Испытания двух катеров "Раптор" начались в акватории Невы, говорится в сообщении Военно-морского флота, распространенном в четверг.

"В акватории Невы начались испытания двух новейших патрульных катеров "Раптор" проекта 03160, построенных на Санкт-Петербургском предприятии ОАО "Пелла", - говорится в сообщении.

После испытаний оба катера войдут в состав Балтийского флота.

Патрульные катера проекта 03160 типа "Раптор" предназначены для транспортировки групп военнослужащих численностью до 20 человек, несения патрульной службы в назначенных районах морских акваторий, перехвата и задержания малых целей. "Рапторы" способны выполнять задачи в светлое и темное время суток.

Длина катера составляет 16,9 м, ширина - 4,1 м, экипаж - три человека. Катер развивает скорость до 50 узлов. Вооружение - дистанционно управляемый комплекс с гиростабилизированным оптико-электронным модулем (ГОЭМ) калибра 14,5 мм, дальность обнаружения цели 3 тыс. м, прицельная дальность стрельбы 2 тыс. м, два пулемета 6П41 "Печенег" калибра 7,62 мм.