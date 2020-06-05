Артиллеристы освоили тактику применения "кочующих минометов" в горах Карачаево-Черкесии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июня. /ТАСС/. Артиллеристы мотострелкового соединения, дислоцированного в Карачаево-Черкесии, на горном полигоне Кобу-Баши освоили тактики "кочующих минометов", сообщили в пятницу в пресс-службе Южного военного округа.

"Минометы, установленные в кузове автомобилей "КамАЗ", позволяют производить максимально быструю смену позиций для отражения атаки превосходящих сил противника. Поиск целей противника осуществлялся с применением современных комплексов разведки, управления и связи "Стрелец", комплексов артиллерийской разведки "Зоопарк" и беспилотной авиации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ходе освоения новой тактики артиллеристы поразили статические и динамические мишени. В учениях принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано более 400 единиц военной техники, в том числе современные бронированные тягачи, артиллерийские установки и 120-миллиметровые минометы.