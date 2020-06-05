Россия наращивает силы для обеспечения обороны на западном стратегическом направлении

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Гвардейскую танковую армию Западного военного округа (ЗВО) усилили дополнительной бригадой для защиты России на западном стратегическом направлении. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ЗВО.

В конце мая министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что западное стратегическое направление остается наиболее угрожаемым для военной безопасности России. Министр добавил, что в соответствии с планом деятельности на 2019-2025 годы осуществляется комплекс мер для нейтрализации возникающих угроз.

"Отдельная гвардейская мотострелковая Севастопольская Краснознамённая бригада имени 60-летия СССР вошла в состав гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа для выполнения задач по обеспечению обороны Российской Федерации на Западном стратегическом направлении", - сообщили в пресс-службе ЗВО.

В округе рассказали, что бригада дислоцируется в Новомосковском административном округе Москвы.

"На ее вооружении стоят современные образцы вооружения, военной и специальной техники, такие как танки Т-90А, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, зенитно-ракетные комплексы 9А34 "Стрела-10" и ЗСУ 2С6М "Тунгуска", - перечислили в пресс-службе.

На брифинге в начале июня начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской отмечал, что Минобороны постоянно фиксирует высокий уровень военной активности США и их союзников по НАТО вблизи российских границ , также отмечается увеличение числа мероприятий боевой учебы войск альянса, имеющих явную антироссийскую направленность.